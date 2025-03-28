7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı

121 gün sonra bir ilk! İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Bu kare faciayı özetliyor

Sivas Merkezli 100 Milyonluk Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas ve Ordu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı, hesaplarda 100 milyon TL tespit edildi.

Sivas merkezli 100 milyonluk yaşa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Sivas merkezli Sivas- Ordu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı, hesaplarında 100 milyon TL tespit edildi

SİVAS - Sivas merkezli Sivas- Ordu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ta banka hesapları temin ederek yasa dışı bahis sitelerine aracılık eden bir şebekeyi takibe aldı. Sivas'ta 6 şüpheli, Ordu ilinde ise 1 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 100 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. 7 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİNE ALEYNA ELMALI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.