Şırnak'ta Keklik Avına 17 Bin TL Ceza

Şırnak merkez Cevizdüzü köyü bölgesinde keklik avlayan bir kişiye 17 bin 782 TL para cezası kesildi.

Milli Karakoluna bağlı Cevizdüzü Yaşam Kulelerinin bölgesinde askeri personelin yaptığı kontrolde 4 kınalı keklik ele geçirildi. Askeri personelin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine ekipler kekliklerin ele geçirildiği bölgeye gitti. Ölü kekliklere el koyan Şırnak DKMP ekipleri, avcıya ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 11 bin 200 TL tazminat ve 6 bin 582 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 17 bin 782 TL idari yaptırım uyguladı. - ŞIRNAK