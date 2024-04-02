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Şırnak'ta kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle Nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli için arama çalışmaları başlatıldı.

22 Mart'tan bu yana Konak Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve sonrasında kendisinden haber alınamayan 16 Yaşındaki Muhammed Bavli'yi bulmak için ailesinin kendi imkanları ile yapmış olduğu arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçlerine bildirildi.

Olayın bildirilmesi ile birlikte harekete geçen Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yapmış oldukları arama çalışmalarında 16 yaşındaki gencin en son Dicle Nehri kenarında görüldüğünü tespit etti. Yapılan tespit sonra su altı arama ve kurtarma ekibi kayıp genci bulmak için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattı.

2 günden bu yana yapılan arama çalışmalarında kayıp gencin izine henüz rastlanmazken gözü yaşlı Bavli ailesi ise çocuklarının bulunmasını bekliyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Dicle 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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