Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 63 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 1,78 gram metamfetamin, 7 adet bong, 15 bin 422 paket sigara, bin 14 adet elektronik sigara, 4 kilogram nargile, 468 adet puro, 990 adet emtia, bin 165 litre akaryakıt, 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şırnak il genelinde yapılan operasyonlar sonucunda 63 kişi hakkında resmi işlem yapıldı. - ŞIRNAK