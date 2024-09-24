Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 63 Şüpheliye İşlem Yapıldı
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapılırken, birçok kaçak ürün ele geçirildi.
Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 1,78 gram metamfetamin, 7 adet bong, 15 bin 422 paket sigara, bin 14 adet elektronik sigara, 4 kilogram nargile, 468 adet puro, 990 adet emtia, bin 165 litre akaryakıt, 7 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şırnak il genelinde yapılan operasyonlar sonucunda 63 kişi hakkında resmi işlem yapıldı. - ŞIRNAK