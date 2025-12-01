Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılara Ağır Darbe: 10 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 887 bin 350 lira olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. 129 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda kaçakçılara ağır darbe indirildi. Yapılan operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon 887 bin 350 lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İstihbarat çalışmaları ve ihbarları değerlendiren ekiplerin 129 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yaptığı geniş çaplı aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 gram esrar maddesi, 17 adet sentetik ecza, 48 adet cep telefonu, 31 bin 620 adet bandrolsüz sigara, 533 adet elektronik sigara ve likiti, 3 bin 22 adet çeşitli hırdavat malzemesi, 780 adet tekstil ürünü, 157 adet kozmetik ürün, 232 adet süs ve kozmetik eşyası, 690 adet mutfak eşyası, 503 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan kaçak malzemelerin toplam piyasa değerinin 10 milyon 887 bin 350 lira olduğu belirlendi.

Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, kaçak ürünleri gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye sokmaya çalışan 129 şüpheli hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
