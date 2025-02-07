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Şırnak'ta 631 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şırnak'ta 631 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 370 kilo captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, Ticaret Bakanlığı'nın Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından yapıldı ve soruşturma devam ediyor.

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda 631 milyon lira değerinde 370 kilo captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 631 milyon TL değerinde Captagon cinsi 370 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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