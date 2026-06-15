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Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama
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Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 250 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 27 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 250 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Haziran tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 2,84 gram esrar maddesi, 2,09 gram metamfetamin maddesi, 4,70 gram eroin maddesi, 46,70 gram skunk maddesi, 4 adet sentetik ecza (suboxone) maddesi, 139 bin 800 adet kaçak sigara, 2 bin 530 elektronik sigara tütünü, 4 bin 20 adet tıbbi ilaç, 3 bin 260 adet emtia, 49 adet fişek, 6 adet silah parçası, 6 şarjör, 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 250 bin lira olduğu öğrenilirken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 25 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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