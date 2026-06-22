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Şırnak'ta 28 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu

Şırnak'ta 28 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu
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Şırnak'ta düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 28 milyon lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 28 milyon lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Haziran tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 4,64 gram metamfetamin maddesi, 0,84 gram esrar maddesi, 3 adet likit esrar maddesi, 20 bin adet kaçak sigara, 3 adet sahte ehliyet, 3 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte plaka, 2 bin 50 adet gözlük, 2 bin 834 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon lira olduğu öğrenilirken, 48 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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