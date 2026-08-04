Şırnak ASKF Başkanı Murat Umaç Trafik Kazasında Yaralandı

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç, Cizre ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Cizre-Nusaybin D-400 kara yolu Çavuş Köyü mevkisinde seyir halinde olan Şırnak ASKF Başkanı Murat Umaç, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Umaç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı