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Şırnak ASKF Başkanı Murat Umaç Trafik Kazasında Yaralandı

Şırnak ASKF Başkanı Murat Umaç Trafik Kazasında Yaralandı
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Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç, Cizre-Nusaybin D-400 kara yolu Çavuş Köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Umaç'ın aracı şarampole yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Umaç, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç, Cizre ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Cizre-Nusaybin D-400 kara yolu Çavuş Köyü mevkisinde seyir halinde olan Şırnak ASKF Başkanı Murat Umaç, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Umaç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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