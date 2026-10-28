Sinop'un eylül ihracatı 4 milyon 679 bin dolar, ithalatı 442 bin dolar oldu

Sinop'un 2026 yılı Eylül ayında ihracatı 4 milyon 679 bin dolar, ithalatı ise 442 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracatta Çin, ithalatta ise Tacikistan ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri bültenini yayımladı. TÜİK tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, genel ticaret sistemi kapsamında Sinop'un Eylül ayındaki ihracatı 4 milyon 679 bin dolar, ithalatı ise 442 bin dolar oldu.

Sinop'tan eylül ayında yapılan ihracat, ekonomik faaliyetlere göre incelendiğinde ilk sırada 1 milyon 842 bin dolarla "Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması" ürün grubu yer aldı. Bu grubu 877 bin dolarla "çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı", 534 bin dolarla ise "tarım ve ormancılık makineleri imalatı" takip etti.

Eylül ayında Sinop'tan ISIC Rev.4 sınıflamasına göre toplam 40 farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştirildi.

Sinop'un eylül ayındaki ithalatı, 10 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta 162 bin dolarla "değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı" ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunu 141 bin dolarla "sığır ve manda yetiştirilmesi", 82 bin dolarla "Plastik ürünlerin imalatı" izledi.

Eylül ayında Sinop'tan 42 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Ülkelere göre ihracat sıralamasında 752 bin dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i 514 bin dolarla Almanya ve 504 bin dolarla Güney Kore takip etti.

Eylül ayında 9 farklı ülkeden Sinop'a ithalat yapıldı. İthalatta 162 bin dolarla Tacikistan ilk sırada yer alırken, 141 bin dolarla Uruguay ikinci, 88 bin dolarla Çin üçüncü sırada bulundu. Açıklanan veriler, Sinop'un eylül ayında dış ticarette ihracat fazlası verdiğini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı