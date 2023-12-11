Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Aksaz İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursunda öğrenciler harfleri ve tecvidi öğreniyor

Aksaz Kur'an Kursu öğreticisi Kader Binbir rehberliğinde öğrenciler, harfleri ve tecvidi öğrenmek için çeşitli aktiviteler yapıyor. El becerilerini geliştirme ve eğlenerek öğrenme amacıyla gerçekleştirilen bu aktiviteler, öğrencilerin dersi daha iyi anlamalarını ve uzun süre unutmamalarını sağlıyor.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Aksaz İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursunda, öğrenciler harfleri ve tecvidi çeşitli aktivitelerle öğreniyor.

Aksaz Kur'an Kursu öğreticisi Kader Binbir rehberliğinde derse hazırlık aşamasında, öğrenilecek harfler ve tecvid kuralının harfleri örgü ile hazırlanıyor. El becerilerini geliştirme, eğlenerek öğrenme ve derse hazırlık açısından faydalı olan aktiviteleri öğrenciler severek yapıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aksaz Kur'an Kursu öğreticisi Kader Binbir, "Duyarak öğrenmenin yanında, görerek öğrenmeyi ve derse hazırlık aşamasında hafızada yer edinmeyi hedeflediğimiz bu aktiviteler sayesinde istediğimiz başarıya ulaşıyoruz. Dersi en iyi şekilde anlatmak ve öğrencilerimizin de en iyi şekilde anlamaları, uzun süre unutmamaları açısından farklı metotlar deniyoruz ve başarılı da oluyoruz" dedi. - KÜTAHYA