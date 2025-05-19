Silivri'de Uçuş Yapan Paramotor Çatıya Düştü

Silivri'de Uçuş Yapan Paramotor Çatıya Düştü
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında uçan bir paramotor, İstanbul'un Silivri ilçesinde kontrolden çıkarak bir çatıya düştü. Olayda paramotorda bulunan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş yapan paramotor bir çatıya düştü. Paramotordaki 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen olayda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş yapan paramotor kontrolden çıkarak bir çatıya düştü. Paramotorun pilotunun ve beraberindeki yolcusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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