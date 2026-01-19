Oto lastikçide yangın: D-400'ü kara dumanlar kapladı

Haberler

Mersin'in Silifke ilçesindeki oto lastik dükkanında çıkan yangında lastikler küle dönerken, tamirhane kullanılamaz hale geldi. D-400 karayolu kara dumanlar altında kaldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve ulaşım tekrar açıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında S.A.'ya ait lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kara dumanların yolu ve gökyüzünü sardığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken hurda lastikler ve 2 konteynır kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesiyle aksayan ulaşım tekrar açıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
