Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi

SİİRT - Siirt'in Gökçebağ beldesinde bir terlik fabrikasında meydana gelen yangın söndürülürken 11 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde beldeye bağlı Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan terlik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 11 kişi dumandan etkilendi. Yangında etkilenenler UMKE ekibi tarafından ayakta tedavi edilirken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.