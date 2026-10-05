Haberler

SGK Antalya, GSS borcu için IBAN'a ödeme isteyen dolandırıcılara karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SGK Antalya İl Müdürlüğü, GSS prim borçları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. SMS, telefon veya e-postayla icra takibi uyarısıyla IBAN'a ödeme istenebileceğini belirten kurum, ödemelerin yalnızca resmi kanallardan yapılması gerektiğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları üzerinden vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

SGK Antalya İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, vatandaşlara "GSS borcunuzun ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacaktır" şeklinde SMS, telefon araması veya e-posta gönderilerek belirli bir IBAN numarasına ödeme yapılmasının istenebildiği belirtildi.

GSS prim borçları için kesinlikle IBAN üzerinden ödeme yapılmadığı vurgulanan bilgilendirmede, Kurum adını kullanarak IBAN'a para yatırmanızı isteyen bu tür taleplere itibar edilmemesi ve kesinlikle ödeme yapılmaması gerektiği ifade edildi.

"GSS borçları resmi kanallardan ödeniyor"

Vatandaşların GSS prim borçlarını yalnızca güvenilir ve resmi kanallar üzerinden ödemesi gerektiği hatırlatılırken, ödeme işlemlerinin, anlaşmalı bankaların şubeleri ve bankamatiklerinden, internet ve mobil bankacılık kanallarından ve e-Devlet üzerinden online tahsilat sistemi aracılığıyla yapılabileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Araç bu hale geldi, motosiklettekiler can verdi
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı

Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı