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Sermaye piyasası soruşturmasında Serdar Turhan ve Alper Öztürk'e gözaltı kararı çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası soruşturmasında Serdar Turhan ve Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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