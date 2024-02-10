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Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Ertelenmesi Protestolarında Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Senegal'de devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesine karşı düzenlenen protestolarda çıkan şiddet olaylarında bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda öğrencinin ölümü soruşturulacak.

Senegal'de devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesinin ardından düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 1 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Senegal'de devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesine karşı protestolar devam ediyor. Saint Louis şehrindeki protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 1 öğrenci hayatını kaybetti. Senegal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğrenci Alpha Yero Tounkara'nın ölümünün soruşturulacağı aktarıldı. Olayda güvenlik güçlerinin suçlu olmadığı kaydedilen açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri ölümün meydana geldiği üniversite kampüsünde düzeni sağlamak için herhangi bir müdahalede bulunmamıştır" denildi.

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülkede 25 Ocak'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerini süresiz olarak ertelediğini açıklamıştı. Sall konuşmasında, ulusal meclis ve anayasa mahkemesi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle halefini belirleyecek oylamayı ertelediğini söylemişti. Sall'ın bu kararı, başkent Dakar başta olmak üzere ülke genelinde protestolara ve bir bakanın istifasına neden olmuştu. - DAKAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Senegal Şiddet 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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