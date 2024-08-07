Selim'de Jandarma Ekipleri Tarafından Kenevir Ele Geçirildi

Selim'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda kenevir ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak amacıyla çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, Selim Karaçayır köyünde ikamet eden H.A.' ya ait bahçede 253 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak Selim Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek yasal işlemler başlatıldı. H.A. yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS