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Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı, evinde Muhammed Yarız'a ait belgeler aranıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü borsa manipülasyonu soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Fon soruşturmasında tutuklu Muhammed Yarız'a ait belgelerin Özalp'ın evinde olduğu ihbarı üzerine arama yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve borsa manipülasyonu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgelerin Özalp'ın evinde olduğu ihbarı üzerine ikamette arama yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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