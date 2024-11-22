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Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı

Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
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Sarıyer'de bir alışveriş merkezi önünde polis ekiplerince durdurulan Azerbaycan uyruklu M.G.Ş.'nin üzerinden 70 kilo altın (yaklaşık 210 milyon TL) çıktı. Ekiplere altınların kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, diplomat olduğunu öne sürdü. Konuya ilişkin yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu.

70 KİLO ALTIN BULUNDU

Durdurulan şüpheli M.G.Ş. üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi. Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya altın alırken herhengıbı bir faturamı kesiliyor yada tc numarası alınıp bır sisteme işlenıyorda haberimiz mı yok ben her ay fırsat buldukca çeyrek gram alıyorum var 3000 adet suclu mu oluyorum yada devlet el koymak zorundamı

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Haber YorumlarıNurzanZeki Öğren:

Önce milletvekillerini sorgulayın halk zaten elinizde. Utanmadan birileri haklarında bir soruşturma yok diyor

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