Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
Sarıyer'de bir alışveriş merkezi önünde polis ekiplerince durdurulan Azerbaycan uyruklu M.G.Ş.'nin üzerinden 70 kilo altın (yaklaşık 210 milyon TL) çıktı. Ekiplere altınların kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, diplomat olduğunu öne sürdü. Konuya ilişkin yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu.
70 KİLO ALTIN BULUNDU
Durdurulan şüpheli M.G.Ş. üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi. Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.