Saran Holding'den Yasa Dışı Bahis İddialarına Yanıt

Saran Holding tarafından yapılan açıklamada, ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın yasa dışı bahis nedeniyle polis gözetiminde başsavcılık sorgusuna alındığı iddiaları yalanladı.

Saran Holding, ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın yasa dışı bahis nedeniyle polis gözetiminde başsavcılık sorgusuna alındığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın 26 Aralık 2024 tarihinde 'gözaltına alındığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında da belirtildiği üzere, Sadettin Saran, "maç yayınlarında RTÜK cezasına konu olan yasa dışı bahis reklamları" ile ilgili ifade vermeye davet edilmiş ve ilgili tarihte kendi isteğiyle savcılığa giderek ifadesini vermiştir. İfadenin "polis gözetiminde" alındığı ve "yasa dışı bahis" ile ilgili olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL