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Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı T.B. silahla, 1 kişi de sopayla yaralandı

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Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı T.B. silahla, 1 kişi de sopayla yaralandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı T.B. silahla, 1 kişi de sopayla yaralandı
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İddiaya göre Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı T.B., Haliliye'de alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu şahsı bıçakla darp etti. İddiaya göre darp edilen şahsın yakınları T.B.'yi silahla yaraladı; 1 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı, polis saldırganları arıyor.

Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcılarından T.B.'nin bir şahsı darp etmesi üzerine büyüyen olay, silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre darp edilen şahsın yakınları T.B'yi silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcılarından T.B., elinde bıçakla alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan T.B. isimli şahsı darp etti. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde bir elinde bıçak bulunan T.B.'nin T.B.'yi darp ettiği, cep telefonuyla kayıt alan kişinin ise "Başkan vurma" diye bağırdığı gözlendi.

Silahlı saldırıda yaralandı

Yaşanan olayın ardından iddiaya göre darp edilen şahsın yakınları, T.B.'ye saldırdı. Saldırıda silahla vurulan T.B. yaralanarak hastaneye kaldırılırken 1 kişi ise sopa darbeleriyle yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimlikleri belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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