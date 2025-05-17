Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı
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Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik ve örgütlü suçlarla bağlantılı 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Birecik ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, tefecilik ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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