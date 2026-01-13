Haberler

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 22 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli belgeler ve materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 25 şahsa yönelik tefecilik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 22 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda satış protokolü, alacak verecek notlarıyla yazılmış 6 adet ajanda, 34 flaş bellek, harici disk tarzı materyal ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı