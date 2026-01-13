Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 22 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 25 şahsa yönelik tefecilik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 22 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda satış protokolü, alacak verecek notlarıyla yazılmış 6 adet ajanda, 34 flaş bellek, harici disk tarzı materyal ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA