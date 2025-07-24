Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 1 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan tefecilik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda belgeler, ruhsatsız silah ve çeşitli eşyalara el konuldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bozova ilçesinde tefecilik operasyonu düzenledi. Operasyonda, 81 adet boş senet, 2 adet 57 bin TL ve 35 bin TL değerinde senet, 7 adet tapu senedi, 1 adet alacak verecek yazılı beyanname, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 1 şahsı gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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