Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 29 gözaltı

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon ve yol uygulamasında, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, esrar, kaçak içki ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon ve yol uygulamasında, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Viranşehir İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde silah ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 245 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 2 hassas terazi, 41 kaçak içki, 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler ilçe genelinde 52 ayrı noktada gerçekleştirilen yol kontrollerinde ise 18 aranan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Toplamda gözaltına alınan 29 şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Antalya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya adayı Nesibe Bahadır ve Kemal Bülbül kimdir? 25 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK - Başakşehir maçı nereden izlenir? Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi 5. sezon hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Gibi 5. sezon yayınlandı mı? Yaz tatiline kaç gün kaldı? Yaz tatiline kaç gün var, ne zamana başlayacak? Twitch kapandı mı? Twitch neden kapandı, sebebi ne? Twitch'e yasak mı geldi, neden girilmiyor? Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir? PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title