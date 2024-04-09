Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarmanın iki adrese düzenlediği operasyonda toprak altına gömülü halde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ruhsatsız silahlanmayı önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir JASAT ekiplerince ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, toprak altında gömülü halde 3 ruhsatsız uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, 540 uzun namlulu silah fişeği, 157 tabanca fişeği, 13 uzun namlulu silah şarjörü, 19 tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA