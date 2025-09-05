Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Paket Sigara ve Cep Telefonu Yedek Parçası Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 7 bin 777 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 bin 500 adet cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalar" çerçevesinde Şanlıurfa merkez ile Eyyübiye, Haliliye, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, gümrük kaçağı 7 bin 777 paket sigara, 4 bin 500 kilogram gümrük kaçağı tütün, 3 bin 500 adet cep telefonu yedek parçası, 35 kilogram nargile tütünü, 22 kilogram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA