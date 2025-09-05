Haberler

Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Paket Sigara ve Cep Telefonu Yedek Parçası Ele Geçirildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 7 bin 777 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 bin 500 adet cep telefonu yedek parçası olmak üzere birçok kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalar" çerçevesinde Şanlıurfa merkez ile Eyyübiye, Haliliye, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, gümrük kaçağı 7 bin 777 paket sigara, 4 bin 500 kilogram gümrük kaçağı tütün, 3 bin 500 adet cep telefonu yedek parçası, 35 kilogram nargile tütünü, 22 kilogram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

