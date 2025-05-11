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Şanlıurfa'da Kaçak Güneş Gözlüğü ve Hırdavat Malzemesi Operasyonu

Şanlıurfa'da Kaçak Güneş Gözlüğü ve Hırdavat Malzemesi Operasyonu
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Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 34 milyon lira olan gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve hırdavat malzemeleri ele geçirildi. 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 34 milyon lirayı bulan gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, örgüt kurarak elde edilen ve piyasa değeri 34 milyon lirayı bulan gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve hırdavat malzemesini satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda piyasa değeri 32 milyon 750 bin Türk Lirası olan 65 bin 500 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, piyasa değeri 1 milyon Türk Lirası olan 3 bin 350 adet İngiliz anahtarı ile piyasa değeri 230 bin 200 Türk Lirası olan 290 adet zincirli filtre sökme aparatı, 230 adet ayarlanabilir pense ve 20 adet alyan takımı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 34 milyon Türk Lirası olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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