Karla kaplı arazide kaçak elektrikle sulama

Şanlıurfa'da karla kaplanan tarım arazilerine rağmen bazı çiftçiler kaçak elektrik kullanarak sulama yaparken, Dicle Elektrik ekipleri iki kaçak trafo tespit etti. Kaçak elektrik kullanımı hem ekonomik kayıplara hem de enerji arz güvenliğine zarar veriyor.

Şanlıurfa'da günlerdir etkili olan yağışın ardından karla kaplanan tarım arazilerine rağmen, bazı çiftçilerin kaçak elektrik kullanarak sulama yaptığı belirlendi. Dicle Elektrik ekipleri, Harran ve Eyyübiye ilçelerinde yaptıkları denetimlerde yüksek kapasiteli iki kaçak trafo tespit etti.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Harran ilçesinde karla kaplı yaklaşık 50 dönümlük bir tarım arazisinin sulandığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde, sulamanın hiçbir yasal bağlantısı bulunmayan 100 kVA gücünde kaçak trafoyla gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Söz konusu trafonun yaklaşık 100 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Aynı gün Eyyübiye ilçesi Dilimli Mahallesi'nde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde ise traktör römorkuna yerleştirilmiş mobil kaçak bir trafo tespit edildi. Bu trafonun da benzer şekilde yüksek güçte olduğu kaydedildi.

Her iki kaçak trafonun da tarımsal sulamada kullanıldığı belirlenirken, Dicle Elektrik hukuk birimi tarafından trafolara el konulması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yetkililer, karla kaplı arazilerin sulanmasının su kaynaklarının israfına yol açtığını vurgulayarak, sulamada kaçak elektrik kullanımının yalnızca ekonomik kayıplara değil, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Açıklamada, "Yasal olmayan her müdahale enerji sisteminin dengesini bozmakta, dürüstçe faturasını ödeyen vatandaşlarımızın da zarar görmesine neden olmaktadır. Kaçak elektrikle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
