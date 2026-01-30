Haberler

Şanlıurfa'da 9 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ürünler arasında gümrük kaçağı sigaralar, alkoller, çay ve cep telefonları yer alıyor.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde, 9 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 20 litre gümrük kaçağı alkol, 218 kilogram gümrük kaçağı çay, 17 gümrük kaçağı cep telefonu, 32 adet gümrük kaçağı eşya ile 7 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

