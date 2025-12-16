Akçakale'de 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ele geçirildi. - ŞANLIURFA