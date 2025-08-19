Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonları: Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonları: Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce kaçak malzeme ele geçirildi. Yapılan şok yol uygulamasında gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, nargile tütünü ve cep telefonları bulundu.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Birecik ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada bin 460 adet gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 2 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 11 adet kulaklık, 2 adet cep telefonu ve 23 kilo 40 gram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. - ŞANLIURFA

