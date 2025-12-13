Haberler

Şanlıurfa'da hırsızlar sisli havada güneş enerjisi panellerine dadandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yoğun sisin etkisiyle bir su kuyusuna ait 20 güneş enerjisi paneli çalındı. Olayı fark eden çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir su kuyusuna ait güneş enerjisi panelleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsak Budaklı mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bölgede yoğun sisin etkili olmasını fırsat bilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dere yatağına yakın bir yerde bulunan su kuyusuna ait 20 güneş enerjisi paneli çalındı. Olayı hava durumu nedeniyle günler sonra fark eden çiftçi Abdullah Y. Durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, güneş enerjisi panellerini çalan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Abdullah Y. bu olayların tekrarlanmaması için bölge çiftçilerinin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunarak, her gün su kuyularının ve güneş enerjisi panellerinin kontrol edilmesi gerektiğini ve güvenlik kamerası takılması gerektiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
