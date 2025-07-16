Şanlıurfa'da Fırtına, Duba Restoranı Sürükledi

Şanlıurfa'da Fırtına, Duba Restoranı Sürükledi
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde fırtına nedeniyle sabitlenen bir duba restoran, halatının kopması sonucu Fırat Nehri'nde akıntıya kapıldı. Restoran, yürüyüş yoluna çarparak durdu. Fırtına, bölgedeki işyerlerine de zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde sabitlenen bir duba restoran, fırtınada halatının kopması sonucu akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen restoran, nehir üzerindeki yürüyüş yoluna çarparak durdu.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde sabitlenen bir duba restoran, fırtınada halatının kopması sonucu akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen restoran, nehir üzerindeki yürüyüş yoluna çarparak zarar gördü. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde de fırtına etkili oldu. Yağmurla birlikte etkili olan fırtına bazı işyerlerine zarar verdi. Panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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