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Şanlıurfa'da Change Araç Operasyonu: 15 Gözaltı

Şanlıurfa'da Change Araç Operasyonu: 15 Gözaltı
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Şanlıurfa merkezli olarak gerçekleştirilen change araç operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. 22 araç ele geçirilirken, organize bir şekilde sahtecilik yapıldığı ve yaklaşık 25 milyon TL menfaat sağlandığı belirlendi.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde change araç operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen change araç operasyonunda 15 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 22 araç ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde hasar gören araçların bilgilerini, trafikten men edilmiş ya da yurt dışından getirilmiş sağlam araçlarla değiştirip menfaat sağlayan şahıslara yönelik 15 Aralık 2024 tarihinde teknik takip başlattı. Ele geçirilen deliller ve kriminal incelemeler sonucunda change olduğu değerlendirilen 22 araç tespit edildi. Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da düzenlenen operasyonda tespit edilen 22 araca el konulurken 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede 16 aracın change olduğu belirlenirken 6 aracın incelemesi ise devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 zanlı adliyeye sevk edilirken organize bir şekilde evrakta sahtecilik yapan şahısların yaklaşık 25 milyon Türk Lirası menfaat sağladıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - 3.Sayfa
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