Şanlıurfa'da Aileler, Yıkım Ücretini Ödememek İçin Kendi Evlerini Yıktı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hazine arazisinde bulunan evlerinin yıkılacağını öğrenen üç aile, yıkım ücretini kendilerinin ödeyeceğini duyunca iş makineleri kiralayarak kendi evlerini yıktı.
Şanlıurfa'da ilginç yıkım
Yıkım kararı verilen evlerini iş makinesi tutup yıktılar
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde üç aile, satışı yapılan hazine arazisindeki evleri için mahkemenin yıkım kararı aldığını ve yıkım ücretinin kendilerinden tahsil edileceğini öğrenince, evleri tuttukları iş makineleri ile kendileri yıktı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ömer Aktaş, Mehmet Aktaş ve Ahmet Karaaslan, Asya Mahallesi'nde dedelerinden kalma 3 ev için üzerinde bulunduğu hazine arazisi satılınca evler için de yıkım kararı çıktığını öğrendi. Evlerin yıkımı için bölgeye güvenlik güçleri ve yıkım ekipleri sevk edildi. Yıkım ücretinin kendilerinden tahsil edileceğini öğrenen aileler, tuttukları iş makineleri ile kendi evlerini kendileri yıktı.