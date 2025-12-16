Haberler

Şanlıurfa'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 günlük çalışmalarında 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 23 kilogram kaçak çay ele geçirdi.

Şanlıurfa'da kaçak yollarla yurda getirildiği belirlenen 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 23 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin 3 günlük çalışmasında 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 23 kilogram kaçak çay ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Eski kulübüne şok! Kylian Mbappe servetine servet kattı

Eski kulübüne hiç acımadı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Hakan hakkında sevindiren haber
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
title