Şanlıurfa'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da kaçak yollarla yurda getirildiği belirlenen 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 23 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin 3 günlük çalışmasında 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 23 kilogram kaçak çay ele geçirildi. - ŞANLIURFA