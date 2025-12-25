Haberler

Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 796 bin TL olan kaçak sigaralar ve elektronik sigara tütünleri ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleyi sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir araç yakalandı. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 796 bin TL olduğu değerlendirilen, 14 bin paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin paket elektronik sigara tütünü, bin 600 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli şahıs kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan yakalanarak gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
