Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleyi sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir araç yakalandı. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 796 bin TL olduğu değerlendirilen, 14 bin paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin paket elektronik sigara tütünü, bin 600 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli şahıs kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan yakalanarak gözaltına alındı. - ŞANLIURFA