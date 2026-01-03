Haberler

Şanlıurfa'da 15 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da 15 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, piyasada değeri 15 milyon TL olan kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 15 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında Şanlıurfa-Mardin karayolunda durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri 15 milyon TL olarak değerlendirilen gümrük kaçağı, 52 bin 700 paket sigara, 30 bin 400 paket tütün mamülü, 2 bin 700 adet elektronik sigara, 5 bin adet puro ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı