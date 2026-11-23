Güney Kore'nin önde gelen finansal hizmetler ve yatırım bankacılığı şirketlerinden Samsung Securities, internet sitesine yetkisiz erişim sağlanması sonucu 8 bin 241 müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.

Son dönemde yapay zeka araçlarının da desteğiyle artan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Güney Kore'nin önde gelen finansal hizmetler ve yatırım bankacılığı şirketlerinden Samsung Securities, müşteri iletişim sitesine yetkisiz erişim sağlandığını açıkladı. Cumartesi günü yaşanan güvenlik ihlali sonucunda 8 bin 241 müşterinin isim, adres, hesap numarası ve sürücü belgesi numarası gibi 13 farklı kategorideki kişisel bilgilerinin sızdırıldığı kaydedilirken, müşteri iletişim sitesine başvurmayan müşterilerin bilgilerinin veri ihlalinden etkilenmediği ifade edildi. Olayın ilgili kurumlara bildirildiği ve firmanın siber güvenlik sistemlerini güçlendirmek için harekete geçtiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı