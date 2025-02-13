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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
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Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 10 milyon 820 bin 480 TL tutarında para nakline aracılık eden şüpheliler yakalandı.

Samsun'da siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen projeli çalışma dahilinde Samsun'da operasyon düzenlendi. Kapalı devre olarak tabir edilen ve yalnızca referans ile giriş yapılabilen bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 milyon 820 bin 480 TL tutarında para nakline aracılık ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan şüphelilerden F.Ç. (44) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. (49) ve A.S. (50) sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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