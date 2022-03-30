Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 17 Mart-26 Mart tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 620 gram metamfetamin, 82 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 68 gram kubar esrar maddesi, 3 adet tabanca ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. - SAMSUN

Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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