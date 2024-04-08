Samsun'da süit otelde arkadaşlarını darp edip bıçaklayan gençler tutuklandı

Samsun'da iki genç, süit otelde darp edip bıçakladıkları arkadaşlarını kanlar içinde bırakıp olay anını da cep telefonu kamerasına çektiler. Polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir süit otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç.(22) ve E.T.Y.(20) adlı gençler, süit otel odasında arkadaşları T.T.E.'yi (28) darp edip omzundan bıçaklayarak kanlar içinde bıraktılar. Darp ettikleri anları görüntüsünü cep telefonu ile de kayıt ettiler. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Ç. ve E.T.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kanlar içinde kalan şahsın darp edilme görüntüleri ise cep telefonlarında ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN