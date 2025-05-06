Samsun'da Otel İnşaatından 1 Milyon TL'lik Hırsızlık: 6 Kişi Yakalandı
Samsun'da bir otel inşaatından 1 milyon TL değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayı ile ilgili olarak düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Samsun'da otel inşaatından 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı
SAMSUN - Samsun'da otel inşaatından 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Atakum ilçesinde bulunan bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon TL değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Sabah 06.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.T. ve S.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa