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Samsun'da Otel İnşaatından 1 Milyon TL'lik Hırsızlık

Samsun'da Otel İnşaatından 1 Milyon TL'lik Hırsızlık
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Samsun'da bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon TL değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayıyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da otel inşaatından 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Atakum ilçesinde bulunan bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon TL değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin yürütülen soruşturma dahilinde operasyon düzenlendi. Sabah 06.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.T. (38), A.B. (41), M.A.B. (27), R.S. (42), G.Y. (36) ve S.B. (43) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. R.S., G.Y. ve S.B. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, E.T., A.B. ve M.A.B. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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