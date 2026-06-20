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Samsun'da 3 katlı marangoz atölyesi alevlere teslim oldu

Samsun'da 3 katlı marangoz atölyesi alevlere teslim oldu
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Samsun'un Canik ilçesinde 3 katlı bir marangoz atölyesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında atölye büyük zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 3 katlı bir marangoz atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin tüm binayı sardığı yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan 3 katlı marangoz atölyesinde, sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap ve mobilya gibi ürünlerin üretiminin yapıldığı atölyede başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütürken, polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülürken, yangın sonucu atölye büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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