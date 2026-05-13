Haberler

Korsan taşımacılığa sıkı denetim: Sürücülerin sözleri dikkat çekti

Korsan taşımacılığa sıkı denetim: Sürücülerin sözleri dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da mobil uygulama üzerinden müşteri alan korsan taksilere yönelik denetimlerde ilginç anlar yaşandı. Yakalanan sürücülere toplamda 200 bin TL ceza kesildi ve araçları 2 ay trafikten men edildi.

Samsun'da mobil uygulama üzerinden müşteri aldığı belirlenen korsan taksilere yönelik denetimde ilginç anlar yaşandı. Polis ekiplerini dakikalarca ikna etmeye çalışan kadın sürücü, "Meydandan döner almaya geldim, uygulamam yok" diyerek dil döktü. Bir başka sürücünün ise "Bir daha olsa yine yaparım" sözleri dikkat çekti. Yakalanan 2 korsan taksiye toplam 200 bin TL ceza kesildi, araçlar 2 ay trafikten men edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı önünde uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalar üzerinden müşteri aldığı belirlenen araçları tek tek durdurup kontrol etti.

Denetimler sırasında yakalanan kadın sürücü, polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Telefonunda uygulama olmadığını savunan sürücü, "Yemin ederim uygulamam yok" diyerek kendisini savundu. Ekipler ise yapılan incelemeler sonrası cezai işlemi uyguladı.

Bir diğer sürücünün ise işlemler sırasında söylediği, "Bir daha olsa yine yaparım" sözleri dikkat çekti. Polis ekipleri, korsan taşımacılığın hem yolcu güvenliğini tehlikeye attığını hem de haksız kazanca neden olduğunu belirterek denetimlerin süreceğini ifade etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 2 korsan taksi sürücüsüne toplam 200 bin lira idari para cezası kesildi. Araçlar ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve vatandaşların güvenli ulaşım hizmeti almasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

İfadede adı geçen avukattan hakkındaki otel odası iddiasına yanıt
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak

Galatasaray'da adım atsa Trabzonspor para kazanıyor
Plan yapıp beklemiş! Torreira’ya saldıran şahsın yeni görüntüsü

Ayrıntıya dikkat! Ne olduysa bu kareden sonra oldu

21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne gidince hüngür hüngür ağladı

Maç bitti hüngür hüngür ağladı, işte nedeni
Lokomotif bakım atölyesinde iki vagon arasında sıkışan işçi öldü

İki vagon arasında sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu
Icardi Galatasaray defterini kapattı

Bir devir sona erdi!

Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum