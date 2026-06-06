Haberler

Samsun'da korsan taksi denetimi: 3 sürücüye 300 bin TL ceza

Samsun'da korsan taksi denetimi: 3 sürücüye 300 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da mobil uygulamalarla yolcu alan korsan taksilere yönelik denetimde 3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza kesildi, araçları trafikten men edildi.

Samsun'da mobil uygulamalar üzerinden müşteri aldığı belirlenen korsan taksilere yönelik yapılan denetimlerde 3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza yazıldı. Denetimlerde ilginç anlar yaşanırken, bazı sürücüler dakikalarca polisi ikna etmeye çalıştı, bazılarının ise "Güzel bir anı oldu" sözleri dikkat çekti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi. Alparslan Bulvarı üzerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalar üzerinden yolcu aldığı belirlenen araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza

Denetimlerde yakalanan sürücüler, korsan taksicilik yapmadıklarını söyleyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Ekipler tarafından uygulama üzerinden yolcu aldığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araçlar 2 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgelerine de 1 ay el konuldu.

Ceza uygulanan sürücülerden bazıları, "Devletin kestiği parmak acımaz, güzel bir anı oldu" ifadelerini kullanırken, bazıları ise araçlarındaki yolcuların arkadaşları olduğunu ve gezmeye çıktıklarını öne sürdü. Ancak sürücüler cezai işlem uygulanmaktan kurtulamadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korsan taksiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Rahmi Koç'a bir tepki de HÜDA PAR'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de HÜDA PAR'dan
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı

Adliye personeli vatandaşlarla alay etti! Başsavcılık devreye girdi

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi

Ne İran ne ABD, Hürmüz'ün kapalı olması o ülkeyi ihya etti