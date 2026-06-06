Samsun'da korsan taksi denetimi: 3 sürücüye 300 bin TL ceza

Samsun'da mobil uygulamalar üzerinden müşteri aldığı belirlenen korsan taksilere yönelik yapılan denetimlerde 3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza yazıldı. Denetimlerde ilginç anlar yaşanırken, bazı sürücüler dakikalarca polisi ikna etmeye çalıştı, bazılarının ise "Güzel bir anı oldu" sözleri dikkat çekti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi. Alparslan Bulvarı üzerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalar üzerinden yolcu aldığı belirlenen araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza

Denetimlerde yakalanan sürücüler, korsan taksicilik yapmadıklarını söyleyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Ekipler tarafından uygulama üzerinden yolcu aldığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araçlar 2 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgelerine de 1 ay el konuldu.

Ceza uygulanan sürücülerden bazıları, "Devletin kestiği parmak acımaz, güzel bir anı oldu" ifadelerini kullanırken, bazıları ise araçlarındaki yolcuların arkadaşları olduğunu ve gezmeye çıktıklarını öne sürdü. Ancak sürücüler cezai işlem uygulanmaktan kurtulamadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korsan taksiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı