Samsun'da 20 litre etil alkol ele geçirildi

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, S.Ş. (62) isimli şahsın bulunduğu noktada denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 20 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı